Napoli-Osimhen De Laurentiis fissa il prezzo per la cessione | coinvolto anche Lukaku nella trattativa

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il futuro di Victorresta in forte bilico e vi sono stati diversi rumors nel corso delle ultime ore. Dai rumors sul Chelsea alla smentita dell’agente e una situazione di stallo che si protrae e che non fa bene a nessuno. Il futuro di Victorresta un rebus, più passa il tempo e più c’è il rischio che il giocatore possa restare – suo malgrado – in azzurro o andare in una destinazione che non trova di suo gradimento. Il mercato delè al momento legato a doppio filo al futuro die il club non può acquistare nuovi giocatori senza uscite, sia in attacco che negli altri reparti. Conte vorrebbe avereil prima possibile a disposizione, ma trovare un accordo non è semplice e il– con il giocatore – sta valutando varie possibilità.