Manila Esposito la più giovane medaglia italiana alle Olimpiadi Funambolo dopo il dominio europeo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è l’piùdi Parigi 2024, visto che è nata il 2 novembre 2006 ed è prossima ai 17 anni e 9 mesi. La ginnasta ha conquistato lad’argento con la squadra ed è naturalmente lata piùdei Giochi per quanto riguarda la delegazione tricolore. Ricordiamo che il piùin assoluto, considerando dunque anche gli uomini, è il nuotatore Carlos D’Ambrosio (2 febbraio 2007). Elisa Iorio, la lezione di una patriota: paladina dell’Italia, in gara con la caviglia infortunata per l’argento olimpico Si tratta dell’ennesimo attestato per la campana, che nelle ultime due stagioni ha compiuto un enorme balzo in avanti dal punto di vista tecnico, acquisendo grande sicurezza nei propri mezzi e incrementando sensibilmente la caratura dei propri esercizi.