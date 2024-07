Maduro ' l' opposizione non andrà mai al potere'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nicolasha accusato l'di avere "le mani macchiate di sangue" per aver promosso le proteste contro la proclamazione della vittoria del leader chavista alle elezioni presidenziali di domenica. Lo ha affermato rivolgendosi a giornalisti della stampa estera in una conferenza convocata a Caracas. Il presidente venezuelano ha assicurato che "l'nonmai al" e ha ribadito di aver presentato un ricorso alla Corte Suprema per la revisione del processo elettorale.