Lutto alla Feneal Uil Addio ‘Francé’ | è morto Francesco Fulignani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Carrara, 31 luglio 2024 – Un dolorosoha colpito nella notte di lunedì il mondo del lavoro apuano e in particolare la comunità della Uil. Un malore improvviso fra le mura di casa ha portato via all’affetto dei suoi cari e di tutti gli amici, a soli 69 anni., anima della Uil, aveva affiancato i lavoratori in tante battaglie. Lo ricordiamo con la sua bandiera bianca e verde sempre in prima linea dp arte dei più deboli. Lo ricorda Franco Borghini, segretario della Uil area nord Toscana. "Oggi perdiamo prima di tutto un grande amico", sottolinea Borghini a nome di tutti i rappresentanti della Uil per la provincia di Massa Carrara ma anche di Lucca, doveera molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno. "ha iniziato a lavorare negli anni ’80 all’Italiana Coke dove è rimasto finochiusura dello stabilimento.