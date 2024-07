LIVE Stati Uniti-Sud Sudan 103-86 Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | secondo successo e quarti di finale centrati per gli USA! Adebayo ed Edwards sugli scudi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:55 Termina qui la nostraper questo match. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:50 18 punti e 7 rimbalzi di Bame 13 punti di Anthony, con 14 punti di Kevin Durant e 12 di LeBron James. Per il Sud24 punti di un mai domo Nuni Omot e 18 di Carlik Jones, con gli africani che chiuderanno sabato sera contro la Serbia per provare ad agganciare il terzo posto e sperare nel pass per idicome una delle migliori terze. Termina qui la sfida di questa sera: glibattono il Sud103-86, ottengono ildel torneo olimpico e staccano il pass per idi! 103-86 Risposta immediata per glicon Anthonybche mettono la parola fine alla partita.