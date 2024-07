La passione di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La scomunica per chi invoca la tradizione e le fughe in avanti su temi che dividono la società. I problemi economici del Vaticano e soprattutto, drammatica, l’emergenza delle chiese abbandonate dai fedeli. In questa situazione ilva ad aprire il Giubileo più difficile. Il 24 dicembre,aprirà la Porta di San Pietro. Sarà il primo Giubileo del millennio - quello del 2000 cadde a cavallo delle due «ere» - uno dei più drammatici nella plurisecolare storia dell’Anno santo. E non tanto e non solo perché le opere previste a Roma sono in gravissimo ritardo, nell’imbarazzo del sindaco Pd Roberto Gualtieri, ma perché la cattolicità è in profonda crisi d’identità.