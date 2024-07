Istat | in calo fatturato dell' industria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 13.00in. Lo stima l'. A maggio, al netto dei fattori stagionali, segna -0,9% in valore e -0,4 % in volume rispetto al mese precedente.Rispetto a maggio 2023, corretto per gli effetti di calendario, la flessione è pari al 4,8% in valore e al 3,4% in volume. Sempre su base annua le flessioni si registrano sia sul mercato interno che estero. Nel trimestre marzo-maggio, in termini congiunturali e al netto dei fattori stagionali,la contrazione è del 2,5% sia in valore che in volume.