Incendio di Persano arrivano le dichiarazioni di Fulvio Bonavitacola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo le dichiarazione del Vicepresidente e assessore all’Ambiente della Regione Campania: “Alcune notizie di stampa sul rogo dei rifiuti ameritano doverose precisazioni. Non è vero che l ’ha riguardato 60.000 tonnellate di ecoballe da anni giacenti in sito. Per la semplice ragione che quelle ecoballe risalenti alla triste emergenza rifiuti degli anni 2000 (in verità erano 90.000 tonnellate) da tempo anon ci sono più, perché sono state rimosse dalla Giunta De Luca. L’ha riguardato un quantitativo di circa 6000 tonnellate rientrate dalla Tunisia, a seguito degli illeciti accertati dalle autorità tunisine e italiane a carico della società esportatrice.