Il ritorno del vaccino Covid per i bambini | cosa dicono gli esperti

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Pensavamo di essercene liberati una volta per tutte, e invece no. Dopo 4 anni torna l’allarmismoe soprattutto la spinta alla vaccinazione, in particolar modo per i più piccoli. Quelli già costretti inutilmente a vaccinarsi 4 anni fa perché altrimenti avrebbero “ucciso i propri nonni“. La loro propaganda è ripartita in piena estate. “in risalita: tutto sui vaccini contro le nuove varianti, chi li deve fare e per quanto”, titola ad esempio un lungo articolo di Repubblica, assai sensibili alla “causa”. E allora Claudio Romiti, sul sito di Nicola Porro, ha voluto fare l’analisi di questo articolo.