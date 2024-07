Il crollo di Scampia Gli sfollati protestano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Il tempo è scaduto. Mo’ basta". È uno degli striscioni esposti in piazza Dante, a Napoli, dove circa 800 persone si sono radunate per la manifestazione di protesta dopo ildel ballatoio della Vela Celeste di, che ha causato tre morti. Il Comune ha attivato una procedura per la collocazione negli alberghi: risulta la disponibilità di 50 camere. Sul tavolo anche la garanzia del sussidio economico per chi preferisce l’autonoma sistemazione.