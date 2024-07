Girone di serie D | giorni decisivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sonomolto importanti per la futura composizione dei gironi diD. La Lega Nazionale Dilettanti non ha comunicato ufficialmente una data della loro stesura ma a fronte della rinuncia di quattro sodalizi, bocciati dagli organi di revisione del massimo torneo dilettantistico, ci saranno quattro ripescaggi dal campionato di Eccellenza con uno di questi che riguarderà la toscana Zenith Prato, uscita lo scorso maggio sconfitta dagli spareggi per salire in quarta