Fitto aggiorna la tabella di marcia sul Pnrr Cosa ha detto al Parlamento

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Italiaspedita verso la messa a terra del. Lo Stivale rimane il primatista europeo a livello di rate chieste e incassate (Roma è in attesa del versamento da parte dell’Ue della quinta rata). E il ministro per gli Affari Europei, Raffaele, garante del Piano, ha volutore ilsullo stato dell’arte, a pochi giorni dalla presentazione del piano strategico per la Zes unica per il Sud, fortemente voluta dallo stesso. Ebbene, “a fronte dei 194 miliardi complessivi sono stati attivati interventi per 165 miliardi di euro con una percentuale dell’85% che dà un segnale di coerenza rispetto all’avanzamento del Piano”, ha chiarito il ministro in audizione. “Tra le misure che costituiscono la differenza ci sono soprattutto misure che hanno automatismi di spesa e che sono state oggetto di revisione del piano come Transizione 5.