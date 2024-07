Disney+ tra le novità di agosto The Bear 3 e Only Murders in the Building 4

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tra lein arrivo suad2024 ci sono The3,in the4, il film d’azione di Wes Ball Il Regno del Pianeta delle Scimmie e Star Wars: Young Jedi Adventures 2 Tra lein arrivo su(qui il sito internet ufficiale) ad2024 ci sono The3,in the4, il film d’azione di Wes Ball Il Regno del Pianeta delle Scimmie e Star Wars: Young Jedi Adventures 2. Ecco tutti i titoli in arrivo: THE3 (La terza stagione della serie FX in streaming con tutti gli episodi dal 14)La serie di FX acclamata dalla critica, The, parla di cibo, famiglia e della follia della routine. Nel mondo della ristorazione è una battaglia persa ogni giorno e mentre Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, questi fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.