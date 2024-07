Date inizio programmi Canale 5 | UeD Amici reality | chi anticipa e chi tarda

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 31 luglio 2024) IMediaset sono attualmente in ferie, tuttavia, in queste ore sono già trapelate delle informazioni inerenti ledidelle principali trasmissioni del daytime, ma non solo. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, tra iche hanno preso la decisione di aprire i battenti in anticipo c'è Mattino 5 News, che ancora una volta sarà condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Anche Uomini e Donne partirà abbastanza presto, così come la versione autunnale di Temptation Island. Partenze un po' più lontane, invece, ci saranno per La Talpa e Io Canro Generation, su cui di recente sono trapelate delle indiscrezioni.