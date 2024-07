Cinema sotto le stelle fino al 3 settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La magia dellea Cesena proseguiràa martedì 3. Come avviene annualmente, anche nel corso di questa estate la programmazionetografica dell’arena San Biagio in via Serraglio, 20, curata per conto del Comune dalmultisala Eliseo, continuerà a proporre titoli di successo. Alcune pellicole già proiettate dal 25 giugno ad oggi (come ’C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi e ’Cattiverie a domicilio’ con Olivia Colman) saranno riproposte. Il mese di agosto sarà introdotto domani dalla proiezione di “Confidenza” di Daniele Luchetti e con Elio Germano, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone. Venerdì 2 agosto sarà la volta di ’Tatami diretto dall’israeliano Guy Nattiv. Sabato 10 agosto i sarà proiettato il cartoon Pixar ’Inside out 2’, il film d’animazione più visto della storia del