Chi vincerà la Champions League 2025? La grande sfida tra Guardiola e Ancelotti | City contro Real

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoLanon finisce mai e non contano tanto gli spareggi estivi che sicuramente aggiungono qualità al torneo, però mai quanto le favorite alla vittoria, perché quest’anno nel palinsesto delle scommesse online è già iniziata la guerra tattica traMadridManchester.Ilancora favorito con i nomi delle maglie scritte personalmente da Noel Gallagher Il cantante degli Oasis è un fans sfegatato dele quest’anno ha scritto a mano tutti i nomi dei giocatori, che verranno riportati proprio con il suo font personale, ma questa è solo una curiosità. Intà non ci sono particolari novità rispetto all’anno scorso, perchéè ancora il favorito per la vittoria della: Manchester quotato vincente a 3.5.