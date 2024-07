Carboni al Marsiglia tutto definito! Ma prima un passaggio con l’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024)giocherà nella nuova stagione al, squadra che sta completando le ultime pratiche con. Il Corriere dello Sport dà giàil trasferimento del giovane argentino, con un ultimo tassello da mettere a posto. SI CHIUDE – L’ha anticipato ieri Giuseppe Marotta, durante un evento a Milano: Valentinsarà un nuovo giocatore del. È l’OM, dove nella passata stagione ha avuto un’esperienza disastrosa Joaquin Correa, la soluzione trovata dalla dirigenza delper dare maggiore minutaggio al giovane argentino, reduce da un prestito al Monza. Con la possibilità, come ribadito dallo stesso Marotta, di tenere il controllo del cartellino.dalal: tutti gli accordi in definizione IL TRASFERIMENTO – C’è unda fare, che riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.