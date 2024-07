Calcio Uisp Ecco i nuovi gironi Con rinunce eccellenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una squadra in meno ai nastri di partenza e la prospettiva di un ritorno a tre livelli. È con queste premesse che lunedì scorso è nato ufficialmente il nuovo campionato dia 11dell’Empolese Valdelsa. Non si sono iscritte Castelfiorentino (campione nel 2023), Bassa (altra storica società che scompare dopo il Ponzano di due anni fa), Balconevisi, Ponte a Elsa e Cambiano United (dopo un solo anno di attività), oltre al Casenuove Gambassi che ha deciso di passare in Terza Categoria Figc. Caselle riempite solo parzialmente dalla nascita di una nuova squadra a Santa Croce sull’Arno, l’Atletico Team e alla ‘migrazione’ dal Comitato di Siena di Vico d’Elsa, Staggia, San Gimignano e Usap Poggibonsi.