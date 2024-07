Autonomia già raggiunte le 500 mila firme per il referendum Schlein | Non ci fermeremo qui Conte | È un segnale potentissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tra banchetti e raccolta sulla piattaforma digitale, la soglia di 500per richiedere ilabrogativo della legge Calderoli sull’differenziata è stata praticamente quasi superata. Manca ancora l’ufficialità, ma in tanti già esultano. L’unico dato certo è quello che arriva dalla raccolta online: a dare l’ultimo aggiornamento è il senatore del Pd Alessandro Alfieri: sono 355e 167 i contrassegni contati sulla piattaforma nel pomeriggio. “Prevediamo di arrivare a 500online all’inizio del weekend”, aggiunge il responsabile Riforme della segreteria dem. Per il leader di Europa Verde Angelo Bonelli, manca anche meno per il raggiungimento della soglia: “Solo 36 ore“. Partita solo il 26 luglio, la raccolta digitale ha dato un grande impulso alla campagna referendaria.