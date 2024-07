Alla signora non chiedo nulla ma Il papà della Pilato durissimo contro la Di Francisca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Niente da fare, la sincerità (eccessiva) dell'ex campionessascherma, Elisa Di, ha scatenato il putiferio. Le suo critiche alle dichiarazione di Benedetta, che aveva accettato il quarto posto con grande spirito: “Ci fa o ci è? Ma che ci è venuta a fare? Rabbrividisco, dico solo questo”, ha detto la schermitrice jesina. Criticata da Federica Pellegrini e, poco dopo, da Salvatore, padrenuotatrice, che sui social ha attaccato l'ex olimpionica:“Ciao amici, mi tocca scrivere due parole sulla vicenda successa ieri con le dichiarazioni di Elisa Disull'intervista post gara di Benedetta — ha scritto Salvatore — E non scrivo per commentare le sue parole perché convenite con me che non c'è bisogno”.