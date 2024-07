A tacco alto e tutti da avvolgere intorno alla caviglia sono il dettaglio über chic che rende elegante ogni outfit

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è un modo molto semplice perrequalsiasi. Ed è quello di aggiungere un paio di tacchi alti. Quest’estatei sandali con lacciad avere questo ruolo di accessorio in grado di elevare anche il più casual dei look. Proprio quei sandali che sembrano riportarci indietro nel tempo fino ai primi Anni 80 in cui andavano di moda in versione iper colorata, e spesso, metallizzata. Le cose nonmolto cambiate da allora, anche se il design adesso raggiunge picchi ancora più alti in fatto di lavorazioni e dettagli sofisticati. Non stupisce quindi che siano stati tra le scarpe protagoniste sulle passerelle di stagione più prestigiose.