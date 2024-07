Volley pagelle Italia-Egitto | 3-0 i voti degli azzurri Romanò e Lavia i migliori ordinaria amministrazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) L’ha sconfitto l’con un secco 3-0 e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva alle Olimpiadi di Parigi 2024, confermandosi al comando del girone e qualificandosi ai quarti di finale della rassegna a cinque cerchi. La nostra Nazionale non ha avuto difficoltà contro la poco quotata compagine africana, replicando il successo ottenuto tre giorni fa contro il Brasile. Di seguito lee iche hanno giocatodimaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.OLIMPIADI PARIGI 2024 YURI: 7. Dopo una prestazione maiuscola offerta contro il Brasile, l’opposto si fa sempre trovare pronto anche contro l’: passa agevolmente in parallela e fa capire di avere margine in vista delle partite più importanti. Il bomber chiude con 14 punti (40% in fase offensiva), lanciando ottimi segnali. DANIELE: 7.