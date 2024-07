Viene licenziato e stacca a morsi l’orecchio dell’ex collega | Dov’è il mio TFR?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) I rapporti sul lavoro non sempre sono idilliaci, anzi, possono capitare frizioni tra i colleghi che rendono le relazioni piuttosto complesse. Un uomo di 45 anni nel napoletano però è andato ben oltre le righe e, dopo essere stato, si è accanito con ferocia inaudita contro un excolpendolo con schiaffi e pugni endogli addirittura parte del padiglione auricolare delcon un morso. L’aggressione choc alI carabinieri hanno svolto le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, e sono riusciti a ricostruire l’aggressione che si è svolta nel capoluogo campano lo scorso aprile. A quanto il 45enne avrebbe aggredito un50enne poiché, a suo modo di vedere, per colpa sua la ditta non gli avrebbe corrisposto il