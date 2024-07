Ubriaco entra in un kebab Titolari minacciati con un coltello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) PORTO RECANATI di Giorgio Giannaccini A tarda ora, e in preda ai fumi dell’alcol, un magrebino poco più che ventenne ha estratto une si è messo a minacciare i dipendenti di un negozio di, i quali si sono dovuti barricare dentro al locale. Per questo sono stati allertati i carabinieri, ma al loro arrivo il balordo aveva già tagliato la corda. Il fatto è successo nei giorni scorsi, a Porto Recanati. Di notte, intorno alle 4, il giovane nordafricano si è diretto in unsituato lungo corso Matteotti che stava per chiudere. In realtà il ventenne era stato cacciato da quel negozio, visto che più volte si era presentatoe aveva infastidito diversi clienti, tanto da costringere il proprietario ad allontanarlo.