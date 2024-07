Triathlon qualità dell’acqua della Senna ancora troppo bassa | rinviata la finale maschile delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) “Tanto tuonò che piovve” si potrebbe dire. Il timore era notevole e la decisione è apparsa inevitabile. Ladeldei Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata ufficialmente. La gara, che in teoria si sarebbe dovuta disputare questa mattina a partire dalle ore 08.00, quindi, è stata posticipata a domani alle ore 10.45. Il motivo? Quello che tutti temevano. Stiamo parlandoacque, laddove si deve disputare la sezione inizialegara, quella di nuoto. Come ha comunicato da Worldpochi minuti fa, infatti, è stato inevitabile rinviare a domani la, per colpa dell’ennesimo test insufficiente sul livellodel fiume parigino. Come si legge nel comunicato: ““Dopo un meeting per valutare laacqua tenuto questa notte alle ore 03.