Traffico Roma del 30-07-2024 ore 14 | 30

(Di martedì 30 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità metro B1 sabato 3 agosto servizio su busta tra Castro Pretorio e Laurentina per interventi di potature sulla rete fognaria a Piazza vallauri zona Garbatella vicino alla sede metro saranno regolarmente attive le tratte Castro Pretorio Rebibbia e Castro Pretorio Ionio ulteriori dettagli su questo intervento che sabato interesserà la metro B B1 sono sumobilita.it le altre notizie Dalle 18 a San Pietro incontro tra Papa Francesco e 50.000 chierichetti in città per il pellegrinaggio internazionale dei ministranti diritti di torta e possibili chiusure in zona Basili San Pietro In collaborazione con Luce Verde infomobilità