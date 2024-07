Tiro con l’arco calendario Olimpiadi 2024 oggi | orari 30 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Prosegue a ritmo serrato il programma delconper quanto riguarda i Giochi Olimpici Estivi di Parigi. Ilodierno sarà quanto mai serrato dato che andranno in pedana le eliminatorie dellamaschile e dellafemminile. Le medaglie saranno poi assegnate nel corso del weekend. Non saranno al via. Alle 12:00 prenderanno il via i Trentaduesimi di finale maschili con Thomas Chirault (Francia) contro Andres Hernandez Vera (Colombia), seguito da Antti Tekoniemi (Finlandia) contro Tai Yu Hsuan (Taipei). Alle 12:26, si partirà per la categoria femminile, Ana Luiza Slachticas Caetano (Brasile) affronterà Zana Pintaric (Slovenia). A seguire, alle 12:39, Alexandara Mirca (Moldova) sfiderà Syajarea Mashayikh (Malesia). Alle 13:05 sarà la volta dei Sedicesimi di finale femminili con le vincitrici degli incontri precedenti.