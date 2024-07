Temptation Island lo scatto di Lino e Maika scatena Alessia Scena vergognosa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024)si mostrano insieme dopo la fine di: la foto ha provocato la dura reazione di. La nuova edizione diè terminata con una serie di colpi diche hanno lasciato i telespettatori senza parole.sono stati particolarmente al centro dell’attenzione, soprattutto per il comportamento del giovane che ha fatto non poco parlare. In seguito alla sua vicinanza alla single– lui aveva chiaramente fatto capire di volerla conoscere fuori – la sua ormai ex fidanzata ha chiesto il falò di confronto., cosa è successo tra(Foto Instagram @giuliano @randazzo) cityrumors.itA distanza di un mese dall’addio – come hanno raccontato nel video apparso su Witty Tv – hanno avuto modo di parlarsi ma non di vedersi.