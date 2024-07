Spellbound – L’incantesimo teaser trailer del nuovo film animato Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024)delIlufficiale di, una nuova magica avventura animata in arrivo solo sudal 22 novembre, dall’re visionario di Toy Story – Il mondo dei giocattoli e dalla coregista di Shrek.narra le avventure di Ellian, la tenace figlia dei dominatori di Lumbria che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri.è diretto da by Vicky Jenson (Shrek) con la colonna sonora originale del compositore che ha conseguito il titolo “EGOT” Alan Menken (La Bella e la Bestia) e i testi di Glenn Slater (Rapunzel – L’intreccio della torre).