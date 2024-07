So Foot racconta il business delle maglie pezzotte Chi li spende 140 euro? Bisogna essere pazzi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024) Soil. “Hanno causato alle società e ai produttori perdite da 850 milioni” Il grandedi calcio. Costano poco, perfette per i collezionisti incalliti che non possono permettersi di comprare lea prezzi che ogni anno diventano sempre più esorbitanti. Soindaga sul fenomeno in una rubrica dedicata alledi calcio: “Il mercatofalse è più che mai in crescita. Nel giro di pochi anni, lefalse sono diventate una legione, al punto che a volte sono le più popolari a scapito di quelle vere. Ma come è esploso questo fenomeno?” Sointervista diversi tifosi: “Basta un raggio di sole e un termometro che segna più di 25 gradi per far uscire lette da calcio.