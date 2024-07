Ritorna il progetto La sportina del bebè per i nuovi nati del Comune di Foiano della Chiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Arezzo, 30 luglio 2024 –il“Ladel” per ideldiElena Bigliazzi Assessore alle Politiche Sociali: “E’ un segnale chiaro di attenzione e di vicinanza alle famiglie” “Si tratta di una iniziativa partita nel 2020, in piena pandemia, ma che abbiamo deciso di rinnovare e rafforzare con l’avvionuova legislatura” dichiara Elena Bigliazzi Assessore alla Politiche Sociali deldi. “Assieme al Sindaco e alla nuova Amministrazione comunale abbiamo deciso di rinnovare per il prossimo quinquennio il pacco nascita con all’interno una serie di prodotti per l’infanzia utili per i primi mesi di vita del nuovo arrivo.