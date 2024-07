Rai | Meloni ' privatizzazione? Non so da dove nasca ipotesi non ho bisogno di TeleMeloni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Pechino, 30 lug. (Adnkronos) - "Per quello che riguarda ledi" della Rai, "ho letto queste indiscrezioni, non so dasiano uscite, non ho su questo niente da dire, posso solamente confermare rispetto a quello che ho letto, che mi è stato attribuito, che confermo di non averedi una Tele, non ne ho, non mi interessa, non la voglio, se non i miei canali social che però segue semplicemente chi li vuole seguire". Così la presidente del Consiglio Giorgianel corso di un punto con la stampa italiana a Pechino prima della partenza per Shanghai.