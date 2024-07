Parigi 2024 tiro a volo | Pellielo e De Filippis esclusi dalla finale nel trap maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) L’Italia non porterà nessun atleta nelladelladialle Olimpiadi di. Le qualificazioni sono infatti risultate fatali sia a Giovanniche a Mauro de, entrambi costretti a dire addio al sogno medaglia. Pochi rimpianti per de, che aveva compromesso il suo cammino già nella prima giornata chiudendo in diciassettesima posizione. Un errore in avvio di quarta serie ha poi fatto definitivamente tramontare le speranze, vanificando il 25/25 con cui si è congedato. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO Ha davvero tanto da recriminare invece, che a metà qualificazioni era terzo e dunque virtualmente qualificato per le finali.