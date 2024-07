Macchi un fioretto d’argento Battuto per una sola stoccata Dal Coni una protesta ufficiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Nonno Carlo guarda da lassù ormai da troppo tempo, lui che è stato il primo maestro di Filippo. E che ora sicuramente sorride da una nuvola, perché il nipotino oggi forse non la manderà giù, ma quell’argento domani risplenderà della luce giusta: ieri a Parigi il ragazzo di Pontedera, 23 anni ancora da compiere, alla sua prima Olimpiade è riuscito nell’impresa di arrivare all’ultimo assalto e arrendersi solo 15-14 dopo un finale thriller nella finale tutta mancina contro Cheung di Hong Kong. Non staremo qui a dire che l’Italia è stata derubata, perché negli sport con decisioni affidate agli uomini nemmeno il var e il video bastano sempre a fugare i dubbi, fatto sta che in serata ile la Federscherma hanno annunciato la presentazione di unacontro la decisione dei giudici.