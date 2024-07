LIVE Italia-Croazia 0-0 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | risuonano gli inni nazionali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Terminato l’innono. 12.01 È il momento dell’inno di Mameli. 11.59 Iniziano gli. Si parte con l’inno croato. 11.57 È il momento dell’ingresso delle due. 11.56 Il Settebello andrà alla ricerca della rivincita dopo la finale del Mondiale. Gli azzurri proveranno a vendicare la sconfitta ai rigori patita nell’ultimo atto iridato. 11.54 Esordio convincente anche per la. I campioni del mondo hanno sconfitto per 11-8 il Montenegro. 11.51 All’esordio in questo torneo l’ha affrontato gli Stati Uniti d’America. Gli azzurri di Sandro Campagna hanno avuto la meglio per 12-8 grazie ad un’ottima partenza nel primo quarto (4-2) rafforzata da una convincente terza frazione (4-1) 11.48 Tra poco meno di venti minuti il Settebello tornerà in acqua per il secondo incontro dei Giochi Olimpici di2024.