La vendetta va servita fredda | ecco cosa ha fatto Kate Middleton contro la cognata Meghan Markle

(Di martedì 30 luglio 2024) Come sappiamo, il rapporto franon è mai stato dei migliori; nel corso del tempo le due Principesse si sono spesso scontrate e piano piano i dettagli dei loro attriti sono usciti fuori grazie alla moglie di Harry. Nel 2021, infatti, i Duchi del Sussex hanno rilasciato un’intima intervista a Oprah e proprio in quell’occasioneaveva raccontato all’iconica conduttrice dei suoi dissidi con. La moglie di Harry aveva accusato anche l’intera Famiglia Reale di essere razzista. L’attrice americana aveva confessato che alcuni membri della famiglia Windsor erano preoccupati per il colore della pelle del primogenito di Harry, il piccolo Archie.le parole dida Oprah: “Temevano per il colore della pelle di Archie. Sì è tutto vero, hanno parlato e alcuni di loro avevano paura che la pelle fosse troppo scura”.