Judo Nagase firma il bis olimpico nei -81 kg Leski batte Agbegnenou e rovina la festa alla Francia

(Di martedì 30 luglio 2024) Si è appena conclusa la quarta giornata di gara delai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con l’assegnazione di altri due titoli sui tatami dell’Arena Champ de Mars. Day-4 che ha riservato numerosi colpi di scena soprattutto nella -63 kg donne, mentre nella -81 kg uomini è andata in scena una splendida finale tra i due principali favoriti della vigilia. Secondo titolo a cinque cerchi consecutivo per l’esperto giapponese Takanori, che ha avuto la meglio nell’ultimo atto sul fenomeno georgiano Tato Grigalashvili per ippon (Tani-otoshi) in meno di 3 minuti di combattimento.