Israele ha perso deterrenza | così tenta di recuperare terreno con massacri e minacce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) di Dalia Ismail* “Questo è un messaggio per tutto il Medio Oriente”, ha scritto in arabo sul suo profilo X Amir Ohana, portavoce della Knesset, pubblicando l’immagine dei serbatoi di petrolio nel porto di Hodeidah, il principale porto yemenita sul Mar Rosso, in fiamme, dopo averli bombardati sabato 20 luglio. I jet da combattimento israeliani hanno bombardato strutture vitali nella città, concentrandosi principalmente sui serbatoi di petrolio nel porto, causando grandi incendi e uccidendo almeno trene e ferendone 87, secondo quanto riportato dalla Reuters. Il porto di Hodeidah, fondamentale per lo Yemen in quanto principale punto d’ingresso per commercio e aiuti, è stato gravemente danneggiato.ha dichiarato di aver colpito anche posizioni militari, ma gli Houthi hanno affermato che gli attacchi hanno colpito esclusivamente strutture civili.