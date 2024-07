In arrivo una Open Beta per Mecha BREAK

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo una campagna di successo al Summer Game Fest e all’Xbox Games Showcase di giugno, Amazing Seasun Games è entusiasta di annunciare che il suo sparatutto multiplayer ad alta intensitàospiterà il suo primoTest per i giocatori di PC dal 10 al 13 agosto 2024. UnTest ad accesso limitato sarà disponibile per i precedenti tester della Closeddi, per i membri della comunità hardcore e per gli influencer dal 2 all’8 agosto. La registrazione è disponibile sulla pagina Steam di. Questo test si concentra sull’intensa modalità 6v6 Battlefield, l’esperienza di, sparatutto dal ritmo incalzante e con movimento su tre assi.