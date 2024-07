Grazie al cardiologo eroe in mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Ancora stazionarie le condizioni dell’uomo salvato domenica mattina nelantistante lo chalet Beluga sul lungosud di Grottamai bagnanti che l’hanno trovato in acqua e alLuciano Capriotti che si trovava in spiaggia e che ha praticato al paziente le manovre in attesa dei sanitari. Si tratta di G. C. sessantenne nato a Montalto Marche e residente a Castignano. L’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Madonna del Soccorso, per sindrome da annegamento. Ieri mattina il sindaco di Castignano Fabio Polini ha ringraziato ilper aver salvato la vita al suo concittadino. Nel post sulla sua pagina social, Polini ha ricordato che il 60 enne era stato colto da un malore mentre stava facendo il bagno.