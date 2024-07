Giovanni Malagò dopo il trionfo della spada | Ci siamo presi quello che era nostro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)tante delusioni nella scherma è arrivata finalmente la medaglia d’oro. La squadra italiana difemminile è campionessa olimpica a Parigi, battendo a casa loro la Francia all’ultima stoccata. Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria hanno zittito tutto il palazzetto e sono riuscite a conquistare unmagnifico, che esalta ovviamente il Bel Paese. L’intervento deldente del CONIsubitola gara: “commossi,tanto riconoscenti a queste ragazze, in un clima ostile, con il tifo da stadio di quelli accesi per le avversarie. Loro contro tutto e contro tutti hanno avuto una grandissima testa. Tanti anni di sacrifici per queste ragazze, anche Mara, una mamma meravigliosa, un percorso che viene dal passato. Una meglio delle altre, dobbiamo fare i complimenti anche al commissario tecnico.