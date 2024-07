Festival e seminari | un elenco delle iniziative estive meno note al grande pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) In passato, su queste colonne, vi ho raccontato I Fumi della Fornace (la cui VI edizione si terrà quest’anno dal 22 al 25 agosto come sempre a Valle Cascia) e ildell’Arte Nomadica di Ferentino, sui cui tra poco torneremo; anche in questa occasione, vorrei porre l’attenzione su una serie dipocoal. Il primoche intendo segnalarvi, già in essere dal 24 luglio, è MusaMadre, per la direzione artistica di Valeria Orani: oltre 40 appuntamenti nell’estate del borgo medievale di Rebeccu, frazione di Bonorva, in provincia di Sassari: un programma variegato, ricco di eventi artisticamente trasversali, non solo sardi ma anche internazionali, che ruotano attorno al tema del ritorno alle proprie radici.