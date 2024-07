DYSMORFIC fuori con un nuovo EP e split CD

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) Il duo avant-grindtorna con unEP eCD.ad agosto unEP eCD deiNel mese di agosto 2024 ipubblicheranno in Italia ed Europa unoCD “”FinInfest” con i maestri jazzcore Glauco (Throne Of Lies Records, COdA Fanzine) e anche unMCD intitolato “To Defy The Laws Of Grindcore” (Love Earth Music), arrangiato e prodotto da Cristiano Roversi, che ha collaborato, tra gli altri, con il grande e compianto John Wetton, oltre che con Steve Hackett, Jeff Scott Soto e con i giganti del prog italiano Le Orme. Questo MCD porterà il loro brevettato avant-grindcore in uno step successivo che deve molto al prog e al rock in generale. LoCD con i Glauco è uscito negli States il 25/07/2024 per Throne Of Lies Records (www.throneofliesrecords.bigcartel.com) e sarà distribuito in Europa da Coda Fanzine.