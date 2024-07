Diablo 4 Blizzard annuncia la data di lancio della Stagione delle Orde Infernali

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 30 luglio 2024)hato ladidi4, condividendo inoltre le novità che contraddistingueranno questa quinta season che anticiperà ildell’espansione Vessel of Hatred. Come leggiamo sul sito ufficiale di, laverrà rilasciata alle ore 19:00 italianegiornata di martedì 6 agosto, con la chiusura in programma il giorno 8 ottobre, quando verrà rilasciato il DLC. Il publisher americano ha affermato che la novità principale introdotta daall’interno di4 è la nuova attività endgame, disponibile dal Livello del Mondo 3 dopo aver portato a termine alcune missioni. In questa attività è necessario affrontare ondate di demoni, sia in compagnia di amici che da soli, con una difficoltà crescente.