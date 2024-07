Da Scampia al centro di Napoli gli sfollati in corteo | Da giorni viviamo fuori casa siamo esausti Servono soluzioni dignitose

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “Il tempo è scaduto! Adessp basta”. Il popolo discende in piazza per chiedererapide al dramma che stanno vivendo. Circa 2mila persone, tra associazioni e cittadini hanno sfilato al fianco del “Comitato Vele” promotore della manifestazione. Ilè partito da piazza Dante aper recarsi davanti al Comune, in piazza Municipio. Durante il percorso i manifestanti tra i vari cori hanno urlato i nomi delle tre vittime del crollo di lunedì scorso. “Chiediamo che il progetto Restartvada avanti – spiega il leader del Comitato Vele Omero Benfenati – ma soprattutto chiediamodefinitive. Da ottole famiglie sfollate dalla Vela Celeste – spiega – vivono nell’università di, sono davvero esauste. Per questo vogliamo che ci propongano delleche devono essere