Cassini punge Meloni è polemica sul nuovo autore di Affari Tuoi

(Di martedì 30 luglio 2024) Inizia con una prima grana l’avventura di Stefano De Martino ad. Il suo capoRiccardofinisce al centro di un polverone per una battutaccia social sulla Premier Giorgia. La mamma dei fascisti è sempre in Cina ha scritto in una storia su Instagram (poi rimossa), postando la foto della, in compagnia della figlia Ginevra, in visita dal Presidente della Repubblica Cinese Xi Jinping. Quando tocchi la politica, anche fosse in maniera ironica, laè dietro l’angolo e l’uscita dinon ha di certo fatto eccezione. Lui è ilcapodi, nonché ‘uomo di fiducia’ che De Martino si porta dietro un po’ ovunque, da Made in Sud a Bar Stella, da Stasera Tutto è Possibile al rinnovato gioco dei pacchi.