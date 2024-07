Calciomercato Serie A | prima offerta della Juve per Adeyemi l' agente di Osimhen sbotta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 luglio 2024 – Roberto Calenda, l'di Victor, usa i canali social per sfogarsi e chiudere una volta per tutte le tante illazioni che si stanno facendo sul suo assistito. "Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudettostoria del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!". Ci va dritto Calenda che, nell'interesse di, continua ad aspettare una mossa del Paris Saint Germain, che però ancora non si è fatto sentire concretamente dalle parti di De Laurentiis. Il Napoli, nel frattempo, saluta Leo Ostigard che diventa un giocatore del Rennes. Giornata di uscite anche per lantus. C'è l'accordo di massima con il QPR per Frabotta, il giocatore firmerà a titolo definitivo un contratto triennale.