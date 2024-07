Barcellona Lewandowski | Con Flick nuova direzione serve segnare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Robertè reduce di una difficile stagione con il, che ora si prepara a ripartire sotto la guida di. “La scorsa stagione non è stata perfetta né per il gruppo né per me”. spiega: “Siamo il Barça e dobbiamo fare un passo avanti”, considera, includendo se stesso nella necessità di migliorare. “La soluzione perfetta è giocare bene come squadra egol. Ho sempre detto le cose buone che Xavi ha fatto per questo club. Sappiamo tutti che è arrivato in un momento difficile. I due anni con lui sono stati molto belli, è stato un bel momento e ora dobbiamo guardare l futuro. Ho molto rispetto per lui“. Su Mbappè, che sbarca nel campionato spagnolo: “Non sono sicuro che Kylian sia un attaccante come me, ha uno stile diverso e un’altra posizione“. Conè un ritorno: “Vedo cose nuove rispetto a quando l’ho conosciuto al Bayern.