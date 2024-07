Atalanta è ufficiale la cessione di Miranchuk all’Atlanta United | alla Dea 15 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Una A in meno, ma migliaia di chilometri di distanza. Alekseylascia ufficialmente l’dopo quattro stagioni, di cui tre in nerazzurro e una in prestito al Torino: il fantasista russo è un nuovo giocatore dell’Atlanta. Il trasferimento nella MLS del classe 1995 era nell’aria già da diverse settimane e ora è diventato, con gli annunci di entrambe le società arrivate nel pomeriggio di martedì (30 luglio). L’dal trasferimento può arrivare ad incassare una cifra che non si allontana dai potenziali 15di, bonus compresi. L’ex Lokomotiv Mosca, arrivato nel 2020 per 14di, aveva ancora una stagione residua di contratto con la Dea.