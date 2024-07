Armato di bastone e bottiglia ferisce un minore e semina il panico tra i giovani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella tarda serata di ieri, sul numero di emergenza “112”, è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Aversa una richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini, preoccupati per i disordini e la tensione venutasi a creare tra alcuniche si stavano intrattenendo in strada in via Archeologia di quel centro. I militari del Nucleo operativo e Radiomobile della locale Compagnia, già in circuito per un servizio di controllo del territorio, sono immediatamente giunti sul posto, dove hanno sorpreso, sulla pubblica via, un uomo di colorediche, senza apparente motivo stava minacciando e inveendo contro alcuni passanti, tentando di colpire anche i veicoli in transito.